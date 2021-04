SheIn, la fast fashion chinoise qui séduit les millénials en toute discrétion mais qui pose question

SheIn c’est le nom du nouvau venu dans le monde de l’e-commerce. Une marque qui fait un carton chez les millenials et sur des applications qui leur sont destinées comme TikTok. Cette marque chinoise qui propose des vêtements à très bas prix, a envahi les réseaux sociaux de publicités. Sur Instagram, le groupe totalise près de 19 millions d’abonnés, plus que des marques bien implantées comme Asos ou Forever21. Fin septembre, l’application SheIn était en tête des applications de vente les plus téléchargées sur iPhone, selon la plateforme d’analyse App Annie .

Autre point fort de SheIn : jouer sur l’évolution des mentalités. En février dernier, le site proposait par exemple un partenariat avec le collectif All Sizes Catwalk, pour mettre en avant une mode plus inclusive et ouverte aux grandes tailles. Deux ans plus tôt, SheIn France annonçait une collection de 300 vêtements, dont 20 étaient disponibles en taille XL à 4XL. La conjoncture économique est également propice aux marques à bas prix : au printemps 2020, un quart des 16-24 ans était sans emploi, rappelle Money. Les millénials ont moins d’argent que les générations précédentes au même âge.