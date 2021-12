Seules 41% des jeunes entreprises ont subi un effet négatif pendant la crise

Seules 41% des jeunes entreprises à fort potentiel en Belgique ont subi un effet négatif pendant la crise sanitaire et économique, d'après la sixième édition du "Rising Star Monitor" de la Vlerick Business School et Deloitte, publiée jeudi. Selon cette étude, qui s'appuie sur des données récoltées auprès de 153 jeunes entreprises à fort potentiel dans un large éventail de secteurs, les sociétés qui ont été touchées négativement sont plus souvent des entreprises à forte ambition de croissance (HGV).

L'étude montre que 20% des HGV ont indiqué qu'elles n'avaient pas respecté les délais de paiement, contre seulement 2% des entreprises à faible ambition de croissance (LGV). 41% des HGV ont annulé ou reporté une dépense d'investissement, contre seulement 22% des LGV.