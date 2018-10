A partir d'avril, sept trains à grande vitesse ICE rouleront entre la Belgique et l'Allemagne chaque jour, à l'exception du samedi (six liaisons), a confirmé jeudi à l'agence Belga un porte-parole de Deutsche Bahn (DB).

Ces trains ICE relieront Bruxelles à l'Allemagne via Liège. Le trajet dure 1h15 entre Bruxelles et Aix-la-Chapelle, environ deux heures entre Bruxelles et Cologne et trois heures entre Bruxelles et Francfort.