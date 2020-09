Semaine de la Mobilité : une nouvelle voiture sur dix était électrique ou hybride en août, une première

Une nouvelle voiture sur dix était un modèle électrique ou hybride rechargeable en août dernier. C’est la première fois que ce seuil de 10% du total des enregistrements est dépassé en Belgique sur une base mensuelle, signale mercredi le SPF Mobilité. En août 2019, la part de ces modes de propulsion alternatifs dans les nouvelles immatriculations n’était encore que de 2,5%.

Depuis début 2015, le nombre de véhicules à émissions zéro – les électriques à 100% et les voitures à pile à combustible alimentée en hydrogène – a été multiplié par huit, avec un taux de croissance annuel moyen de plus de 50%.

La croissance est encore plus forte du côté des hybrides rechargeables, dont le nombre a presque doublé chaque année depuis 2015, avec une croissance annuelle moyenne de plus de 90%.

Vu l’émergence récente de ce type de véhicules, la part relative dans le parc reste toutefois encore marginale sans dépasser la barre de 1% en septembre 2020. "Ce chiffre est amené à croître progressivement, à mesure que les voitures électriques neuves remplaceront les voitures conventionnelles", prédit le SPF Mobilité.

Différents facteurs peuvent expliquer cette progression sur les derniers mois, selon l’administration. Elle évoque notamment l’introduction, à partir de cette année, d’un nouveau plafond imposé aux constructeurs – au niveau européen – pour les émissions de CO2 des voitures neuves mises sur le marché. Celui-ci passe de 130g CO2/km en moyenne par véhicule en 2019 à 95g CO2/km à partir de cette année. Afin de respecter cette nouvelle exigence, les constructeurs ont intérêt à diversifier leur gamme et à écouler davantage de véhicules à zéro ou à (très) faibles émissions, analyse le SPF Mobilité.

La réforme de la fiscalité des voitures de société, qui rend les voitures à motorisation alternative – et en particulier les hybrides rechargeables – encore plus intéressantes fiscalement parlant, est également citée. Une grande majorité des voitures à zéro et (très) faibles émissions écoulées ces derniers mois sont d’ailleurs des voitures de société.

Enfin, le SPF Mobilité constate une offre toujours plus large, diversifiée et accessible en modèles électriques.