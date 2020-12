Selon l'OCDE, les gouvernements doivent faire attention à l'impact des mesures de soutien sur les pensions

La crise du coronavirus a mis encore plus de pression sur le système des pensions de nombreux pays, selon le dernier rapport de l'Organisation de coopération et de développement économiques en la matière. L'OCDE avertit que la faible croissance économique et les faibles taux d'intérêt resteront probablement une réalité à l'avenir. Selon l'organisation, les gouvernements doivent prêter attention aux conséquences que les mesures de soutien pourraient avoir sur le long terme, notamment sur les pensions.

Donner aux gens l'accès à leur plan d'épargne pension avant l'âge de leur retraite, par exemple, n'est pas une bonne idée, estime l'OCDE.

La pandémie a démontré l'importance de l'épargne à long terme, note-t-elle. Il s'agit de mettre de l'argent de côté pour des situations d'urgence, en combinaison avec l'épargne-pension. Selon l'OCDE, les gouvernements peuvent jouer un rôle de pilotage dans ce domaine. Par exemple en prenant des mesures ciblées pour les personnes sans contrat standard (travail à temps partiel, contrats temporaires, indépendants, contrats informels, etc.) afin qu'elles puissent également épargner pour leurs vieux jours.

D'autres mesures ont trait à la volatilité des marchés financiers, qui ne doit pas inciter les épargnants à vendre en panique. Ici, le gouvernement pourrait intervenir par le biais d'une réglementation ou d'une communication claire, suggère encore l'OCDE.