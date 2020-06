Seek&Care, le futur "Amazon de la santé ?

Seek&Care est une start-up qui a pu exploser son potentiel et se faire connaître "grâce" à la crise sanitaire. L’objectif de cette entreprise est en effet de fournir du matériel aux professionnels de la santé. On peut y trouver les produits et les services dont ils ont besoin. 35.000 références pour le moment. Par exemple des tables d’examen, des instruments de chirurgie, des compresses, tout ce qui fait le quotidien des professionnels de la santé.

Et pour cette jeune entreprise, qui a environ un an et demi, la crise sanitaire a été un accélérateur de croissance.

Répondre à la demande

"On a fait fois 1000 en termes de transactionnel sur la solution, et ça a fait croître très rapidement la société dans l’outil digital qu’on a développé", indique Pierre Collard, un des co-fondateurs de la start-up. Face à la demande il a donc fallu s’adapter et vite."On a vraiment dû améliorer tout l’outil de bout en bout très vite, très rapidement pour répondre à la demande, mais également de par la notoriété, le bouche-à-oreille qu’on a eu de la solution qu’on proposait et de l’offre des produits et services qu’on proposait au travers de la plateforme ".

D’ailleurs, Seek&Care a dû aussi adapter son offre. En effet, "le core business de Seek&Care était à la base plutôt orienté dans un premier temps sur tout ce qui était extra-hospitalier et médecine privée et spécialisée. Mais c’est vrai qu’avec la crise on a également des grosses structures de soins et de l’intra-hospitalier qui ont fait appel à nous pour qu’on puisse vraiment les aider à trouver très rapidement du matériel de protection".

Les objectifs qui étaient prévus pour les deux ou trois prochaines années ont dû être revus, explique le chef d’entreprise.

Une demande trope rapide ?

Alors bien évidemment, cette explosion de la demande a provoqué une croissance rapide. Mais qui pourrait bien provoquer une chute toute aussi rapide. Mais si le volume de commandes a baissé, Pierre Collard n’est pas inquiet. "On n’est clairement pas au même niveau que ce qu’on a eu ces derniers mois. Maintenant, il est beaucoup plus haut que ce qu’on avait avant la crise. Je dirais plutôt qu’on n’est plus sur une courbe exponentielle, mais on est clairement sur une croissance linéaire", détaille-t-il.

Le fait est que "grâce" à la crise sanitaire, l’entreprise a pu se faire connaître et gagner en visibilité et en crédibilité.

Des marges de croissance

D’autant que les marges de croissance potentielles sont réelles. En effet, il y a un potentiel pour alimenter la croissance. Les polycliniques, les centres médicaux privés, les maisons de repos, toutes ces institutions génèrent des volumes importants de consommation tous les mois, sans oublier évidemment les hôpitaux publics ou privés. À ce stade, Seek&Care est surtout active en Wallonie et à Bruxelles, mais elle commence aussi à se développer en Flandre et elle vise également la France, le Luxembourg et les Pays-Bas.