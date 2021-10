Secteur de la construction : 3016 postes à pourvoir, des "super jobdays" pour faire face à la pénurie

41 métiers de la construction font face à une pénurie de main-d'œuvre en Wallonie et 3.016 postes sont à pourvoir sur le site internet du Forem, a rappelé son administratrice générale Marie-Kristine Vanbockestal jeudi matin lors d'une conférence de presse au centre de formation de Verviers.

Pour répondre à la pénurie de personnel qualifié dans le secteur de la construction, différents acteurs de l'emploi, dont la ministre wallonne Christie Morreale (PS), le Forem et Constructiv ont annoncé l'organisation de sept "super jobdays" en octobre, dont deux auront lieu dans la province de Liège, où la demande a fortement augmenté suite aux crues de la mi-juillet.

Les inondations, le plan de relance et de reconstruction ont accentué ce besoin de main-d'oeuvre qualifiée. Sur les neuf premiers mois, le Forem a d'ailleurs diffusé 25.869 offres pour le secteur, soit une augmentation de 26% par rapport à la même période de l'année dernière. Les électriciens, les menuisiers, les maçons, les chefs de chantier et les couvreurs sont les métiers les plus demandés.