Secteur bancaire: la chute du nombre d'emplois est vertigineuse depuis 2000

BNP Paribas Fortis a annoncé ce vendredi la fermeture de 267 agences d'ici fin 2021, ce qui impliquera la suppression de nette de 2200 emplois. Cette annonce de pertes d'emplois et de fermeture d'agences n'est que la plus récente d'une longue série. ING Belgique est en pleine restructuration : 3150 équivalents temps plein seront supprimés d'ici 2021, des dizaines d'agences sont en cours de fermeture et plus de 500 agences Record Bank disparaissent. Plus de 200 filiales dAXA Banque pourraient prochainement fermer.

L'érosion de l'emploi dans le secteur bancaire est constant, et ce n'est pas lié à la crise de 2008, comme le montre notre tableau. Selon Febelfin, entre 2000 et 2017, on est passé de 82.600 personnes employées dans le secteur financier à 61.100 : cela représente 21.500 pertes d'emploi en 17 ans.