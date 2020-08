Aérien : "On pourrait assister à des choses assez surprenantes, peut-être même des fusions entre de très grandes compagnies"

Emplois supprimés, compagnies en faillite : la facture de la pandémie s’alourdit sans cesse pour l’industrie aérienne. Les chiffres sont vertigineux, au-delà de ce que l’on peut réellement imaginer. Au-delà aussi des prévisions qui se succèdent depuis bientôt neuf mois, pourtant réalisées par des services parfaitement compétents. A l’époque déjà, les perspectives de l’impact du Covid-19 sur le secteur aérien ne pouvaient pas passer inaperçues. Mi-décembre, alors que le virus n’avait pas encore entamé son parcours mondial, il était déjà évident que l’industrie aérienne serait touchée de plein fouet, et les toutes premières prévisions, rapidement revues à la hausse, permettaient de comprendre que la facture serait lourde.

Mais au fil des mois, la réalité fait exploser ces prévisions en mille morceaux. Selon les dernières publications de l’IATA (l’association internationale du transport aérien), plus de sept millions et demi de vols ont été annulés dans le monde depuis l’apparition du coronavirus.

Plus de sept millions et demi de vols ont été annulés

En termes de pertes de revenus, l’impact financier sur le secteur aérien est pour l’instant estimé à 354 milliards d’euros, autrement dit une perte de 50%. Et ce sera peut-être plus grave encore puisque le rebond de la pandémie éloigne encore les perspectives de reprise.

La reprise ? Difficile à anticiper !

Alors qu’il était question d’un an, peut-être deux, au début de cette année, il est aujourd’hui question que le secteur aérien ne retrouve pas avant 2024 son niveau d’avant la pandémie. Même si, comme l’explique Marc Ivaldi, expert en Transports à l’Ecole d’économie de Toulouse (Toulouse School of Economics), ce genre de prévision est très compliqué : " Si demain apparaît un vaccin, ça peut aller beaucoup plus vite. Et sinon, cela va mettre du temps, oui. Si la crise sanitaire est maîtrisée, soit grâce à un traitement puissant et tout à fait adapté ou soit bien évidemment grâce à un vaccin, je vois deux choses : sur le marché des voyages professionnels, cela va reprendre, peut-être pas autant, parce que les chefs d’entreprise voient bien que beaucoup de choses peuvent se faire " online ", avec des outils numériques. Sur les voyages touristiques, il faut tenir compte de la crise économique due à la crise sanitaire : il y a du chômage, donc moins de revenus, il y a aussi des baisses de revenus – beaucoup de catégories de gens en ont accepté pour que les entreprises puissent continuer à vivre. Les gens utilisent aussi leur épargne parce qu’ils sont au chômage, donc les revenus vont baisser et ce n’est pas très bon pour décider de partir en voyage. Mais le rattrapage peut être rapide. Je ne dis pas que ça va se passer, mais que c’est extrêmement difficile de faire une prévision sur une reprise en 2023, 2024 ou 2025."

Faillites et licenciements en cascade

Alors que tout portait à croire, il y a moins d’un an, que le secteur aérien mondial allait poursuivre sa croissance pendant de nombreuses années encore, le Covid-19 a littéralement placé ces perspectives dans un tiroir où elles vont rester plusieurs années pour autant qu’elles en ressortent un jour. En attendant, le secteur tremble sur ses bases : deux compagnies sud-africaines (South African Airways et Comair), une Britannique (Flybe) et les filiales autrichienne et française de Level (IAG) ont été rayées de la carte ; deux grandes compagnies latino-américaines (Latam et Avianca) se sont placées sous la protection de la loi américaine sur les faillites.

Le géant australien Virgin Atlantic a quant à lui déposé le bilan avant d’être racheté par une société américaine. Et toutes les autres, pratiquement sans exception, se sont séparées d’une partie de leur personnel. Non exhaustif, ce décompte est vraiment impressionnant : American Airlines (plus de 41.000 départs), United Airlines (jusqu’à 36.000), Delta Air Lines (10.000) ou encore Air Canada (au moins 19.000) ; Lufthansa (22.000), British Airways (12.000), Air France (7500), Qantas (6000), SAS (5000), Easy Jet (4500), Ryanair (3250), Virgin Atlantic (3150), Icelandair (2000) ou encore Brussels Airlines (1000).

Il y aura encore beaucoup de restructurations dans les mois qui viennent, et même des choses que l’on n’aurait pas imaginées il y a quelques mois.

Et selon Marc Ivaldi, ce n’est pas fini…" On voit des choses qui étaient inimaginables il y a peu de temps : que les pilotes d’Air France acceptent une réduction de plus de 40% de leur salaire, c’était impossible de l’imaginer il y a un an. La situation est donc très catastrophique, il n’y a pas d’autre mot. Il y aura encore beaucoup de restructurations dans les mois qui viennent, et même des choses que l’on n’aurait pas imaginées il y a quelques mois. Ce n’est absolument pas fini. Les gouvernements ont mis de l’argent dans le secteur, la situation est un peu artificielle, mais les très petites compagnies low cost vont souffrir fortement, les grandes compagnies vont continuer jusqu’à un certain point, mais si la situation reste comme elle est actuellement, je pense que d’ici la fin de l’année, on pourrait assister à des choses assez surprenantes, peut-être même des fusions entre très grandes compagnies, ce me semble pas du tout impensable. Ce qui est certain, c’est que l’on ne peut pas garder des entreprises sous perfusion pendant très longtemps et c’est le cas actuellement. "

Certaines compagnies vont être au bord de la faillite dans pas très longtemps

Dans la mesure où le professeur français n’imagine en réalité pas un redémarrage très rapide du trafic, il prévoit de nouvelles difficultés : "Soit les Etats remettent encore de l’argent, ce qui n’est pas impossible, mais les compagnies ont déjà fait beaucoup d’efforts pour réduire les coûts et je ne vois pas où elles peuvent encore aller "gratter", soit les compagnies vont se restructurer, afin d’éviter un certain nombre de coûts. Je ne sais pas très bien quelles vont être leurs stratégies, mais je crois que certaines compagnies vont être au bord de la faillite dans pas très longtemps."

Adieu aux gros avions

Et les compagnies aériennes ne sont évidemment pas les seules à devoir réduire drastiquement leur personnel. On sait déjà que le constructeur américain Boeing va se séparer d’au moins 16.000 personnes, 15.000 pour l’européen Airbus et 2500 chez le canadien Bombardier ; les fabricants de moteurs américains General Electric (12.600) et britannique Rolls-Royce (9000) ne sont pas épargnés non plus. Au total, cela fait déjà plus de 225.000 emplois emportés par la pandémie.

Le Covid-19 aura enfin été fatal ou presque à deux modèles d’avion, l’Airbus 380 et le Boeing 747, jugés trop coûteux et donc peu à peu éliminés de leur flotte par certaines compagnies qui en possédaient. Le gros-porteur européen était certes condamné depuis février 2019 – sa production devait se terminer en 2021 – mais de là à imaginer qu’une compagnie comme Air France déciderait l’arrêt définitif de son exploitation en mai 2020, il y avait plus qu’une marge. Quant au mythique 747 de Boeing, il a lui aussi progressivement disparu des aéroports dont il était l’un des " piliers ", comme à Sydney par exemple. Lors de son dernier vol en route vers les Etats-Unis, le 747 de Qantas a prévu un plan de vol un peu particulier, pour lui permettre de dessiner dans le ciel un kangourou, logo de la compagnie mais aussi emblème de l’Australie.

Le tourisme de masse n’a aucune raison de changer

Et malgré tout cela, Marc Ivaldi se dit convaincu que le transport aérien a encore de belles heures devant lui, surtout au niveau des passagers "touristique " : "Je ne vois pas de raison, si les gens récupèrent leurs revenus, et si on maîtrise le virus, qu’ils changent leurs habitudes. Je pense que la demande de voyage n’a pas de raison de changer. Le tourisme de masse n’a aucune raison de changer. Simplement, pour l’instant, il y a effectivement une crise économique parce qu’il y a une crise sanitaire, donc les gens aujourd’hui ne veulent pas monter dans les avions parce qu’ils ont peur d’être contaminés et qu’ils n’ont plus d’argent, mais fondamentalement, les gens continuent à avoir envie de se déplacer. Les gens qui ne partent pas et passent leurs vacances dans leur pays, c’est par défaut. Si rien ne s’était passé, ils auraient été à l’étranger. "