Samsung vs Apple: combien valent les bords arrondis de l'iPhone?

Combien vaut le design de l'iPhone ? C'est la question à un milliard de dollars que va tenter de trancher la semaine prochaine un tribunal américain, sommé de fixer la somme que Samsung, accusé de plagiat, doit payer à Apple.

La querelle entre les deux leaders mondiaux des smartphones dure depuis des années et Samsung ne commercialise même plus le modèle incriminé. Mais, en jeu, il y a peut-être des centaines de millions de dollars et une possible jurisprudence sur la valeur des brevets relatifs au design.

Apple réclame un peu plus d'un milliard de dollars, tandis que Samsung pense qu'il ne doit à son rival qu'environ 28 millions de dollars.

"Samsung ne dit pas qu'il ne doit pas payer. Il dit juste qu'il n'a pas à verser tous les profits tirés du téléphone", a indiqué son avocat John Quinn vendredi, au dernier jour du procès tenu à San José (Californie, ouest), en pleine Silicon Valley, avant que les jurés n'entament leurs délibérations.

Leur décision est attendue à partir de lundi.

Pour le secteur technologique, une décision en faveur d'Apple entraînerait de nombreux autres contentieux.