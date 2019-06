Salon international de l’aéronautique: "Ne pas aller au Bourget ? C'est inenvisageable !"

Le 17 juin prochain marquera le premier jour de ce qui s’intitule officiellement le "Salon international de l’aéronautique et de l’espace Paris-Le Bourget", mieux connu sous l’appellation "Salon du Bourget". Ce sera la 53ème édition d’un rendez-vous créé en 1909 et qui, entièrement consacré à la "locomotion aérienne", avait attiré 380 exposants et 100.000 visiteurs au Grand Palais, en plein cœur de Paris.

110 ans plus tard, le rendez-vous désormais définitivement installé au Bourget (depuis 1953) suscite toujours autant d’intérêt tant de la part des exposants – ils étaient 2.381, représentant 48 pays, lors de la dernière édition en 2017 – que des visiteurs qui se répartissent en deux catégories : les professionnels (142.000 en 2017) et le "grand public" (180.000 en 2017) puisque les premiers jours sont réservés aux professionnels avant d’ouvrir leurs portes à tout qui s’intéresse à l’aéronautique et à l’espace. De la construction d’avions aux équipements aéroportuaires en passant par les armements aéroportés et au sol, la sous-traitance électrique, électronique, mécanique et métallurgique sans oublier l’aide au pilotage et à la navigation, les propulseurs et équipements spécifiques pour moteurs et bien sûr l’espace avec les satellites et la télécommunication par satellite, le salon du Bourget rassemble toute la filière industrielle. Dont une partie non négligeable d’acteurs belges et particulièrement wallons.