Salon du Bourget 2019: petit à petit, l'électricité augmente sa présence dans l'aéronautique

"Progressivement, explique Son François Lepot, administrateur délégué – directeur général de Safran Aero Boosters, cela nous permet d’avoir de la finesse dans nos réglages ; le système classique, hydraulique, c’est "on" ou "off", on allume la vanne ou on l’éteint. Avec l’électrique, on peut régler la position et donc faire fluctuer la poussée de la fusée, par exemple pendant la durée du vol, de quoi optimiser la performance de la fusée."

En réalité, cela fait déjà plusieurs années que l’accent est mis sur l’électrique par la plupart des acteurs du secteur. Chez le constructeur français Safran (l’actionnaire majoritaire de Safran Aero Boosters), il existe par exemple un moteur électrique parfaitement au point pour faire voler un drone, ou un petit avion.