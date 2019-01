Salon de l'Auto de Bruxelles: moins cher et plus apprécié que celui de Paris

Ouvert samedi 19 janvier au grand public et accessible jusqu'au dimanche 27 janvier, le Salon de l'Auto et des véhicules utilitaires de Bruxelles ne souffre d'aucune défection. Tous les constructeurs de renom y sont représentés, à l'inverse du dernier "Mondial de l'Automobile" à Paris. En octobre dernier, ce Salon, plus prestigieux, aura été boudé par treize constructeurs et pas des moindres. Volkswagen, GM, Fiat, Ford, Mini, Volvo notamment ont fait l'impasse. D'où cette question: qu'est-ce qui les décourage à Paris et les attire à Bruxelles?

Bruxelles annuel, Paris bisannuel

A plusieurs égards, ces deux événements se distinguent l'un et de l'autre. Leur périodicité: Paris est organisé une année sur deux, en alternance avec Francfort, alors que depuis des décennies, Bruxelles donne rendez-vous au mois de janvier. Leur nature même: exposition à Paris, vente à Bruxelles. La qualité de l'organisateur: il est indépendant à Paris, il est le représentant du secteur à Bruxelles. La grande majorité des exposants à Bruxelles est membre de la Febiac et participe d'ailleurs à l'organisation de l'événement. L'organisateur se veut neutre: il tente de ne favoriser personne, alors que Paris privilégie les constructeurs français en leur accordant les meilleurs emplacements. Il est vrai que la Belgique ne recense aucun constructeur international, ses usines étant des usines d'assemblage.

Paris au moins deux fois plus cher

Avec ses animations diverses (notamment en matière de mobilité), avec son Palais entièrement dédié (tout au long du Salon) aux Dream Cars, Bruxelles augmente son attrait vis-à-vis du public, mais aussi vis-à-vis d'autres organisateurs. Pour la deuxième année d'affilée, des promoteurs parisiens sont attendus à Brussels Expo. Ils se sont déjà inspirés d'une partie de l'affiche bruxelloise. "Eux aussi ont intégré les motos, les dream cars, eux aussi ont créé des nocturnes. Ils ont réduit le nombre de jours d'ouverture, puisque tout a un coût." Il est d'ailleurs probable que le tarif parisien est un élément de la désaffection partielle constatée en octobre dernier. A Bruxelles, aucun exposant ne règle une facture totale de deux millions à deux millions et demi d'Euros...

"Pour un exposant membre de la Febiac, poursuit Pierre Lallemand, le patron du Salon, le mètre carré revient à 84 Euros hors TVA. Dans ce tarif, il y a un quota d'invitations, qui va permettre de faire venir des clients. Ça, c'est pour les exposants qui présentent plus de 50% de véhicules utilitaires, les petites camionnettes. Pour les autres, qui n'ont pas 50%, le tarif est de 90 Euros hors TVA par mètre carré.

Un Salon dynamique

La superficie occupée ne représente que de 8 à 10% du budget d'un exposant, lequel ajoutera une série de frais (personnel, nettoyage, services de restauration, construction et démontage du stand). Au total, à Bruxelles: pas plus d'un million d'Euros pour le plus grand stand, mais au Palais dix, celui réservé à la mobilité, 4.200 Euros peuvent suffire pour un espace forcément plus réduit. Ce type de Salon aura-t-il toujours la cote auprès du public? On attend plus de 400.000 visiteurs. L'organisateur veille à proposer un Salon dynamique, avec des solutions de mobilité liées à la technologie, des applications... La technologie entre dans ce type de Salon, comme des constructeurs automobiles entrent dans quelques Salons internationaux des nouvelles technologies.