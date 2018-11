Saint-Nicolas prend de plus en plus les commandes en ligne

Les Belges achètent de plus en plus des jouets en ligne, selon Becommerce, la fédération belge des commerces en ligne. Durant les six premiers mois de l'année, les Belges ont dépensé 66,15 millions d'euros sur Internet, soit une progression de 58%.

De tous les ménages belges qui font leur shopping en ligne, 28% ont acheté des jouets au cours du deuxième trimestre de 2018. Ceux-ci ont représenté 39% des dépenses sur Internet des ménages pendant le premier semestre de 2018. Concrètement, cela équivaut à 2.318.961 articles achetés, précise Becommerce.

Tout comme de nombreux biens et services, les jouets n'échappent pas à la tendance des achats en ligne. En 2015 et 2016, le Belge a dépensé en moyenne 80 euros par achat de jouets sur le web. En 2017, l'addition est passée à 89 euros en moyenne et, pour le premier semestre de 2018, le montant est déjà à 126,5 euros par achat.