Ryanair va retirer un de ses quatre 737 MAX basés à Zaventem

Ryanair stationnera pendant la prochaine saison d’été un avion de moins à Brussels Airport, a indiqué la compagnie aérienne mardi soir, confirmant des informations de La Libre Belgique et de L’Echo. Une concertation avec les syndicats est prévue jeudi au sujet des conséquences de cette décision pour le personnel.

"Comme nous l’avons annoncé en décembre, nous devons, en raison des retards de livraison des avions Boeing MAX, fermer ou réduire une série de bases durant l’été 2020. Dès lors, un avion sera retiré en avril à Zaventem", indique une porte-parole de la compagnie irlandaise.

Les conséquences sur le personnel ne sont pas encore connues. La direction de Ryanair a prévu de rencontrer les syndicats de pilotes et de personnel de cabine jeudi afin de limiter autant que possible les conséquences du retrait d’un appareil. Mais, avertit déjà la compagnie, les possibilités de transférer des pilotes, hôtesses et stewards dans une autre base sont fortement réduites en raison des réductions de capacités évoquées.

Du côté syndical, on confirme la réunion prévue jeudi avec la direction.

Interrogée sur la possibilité de mesures similaires sur sa base de Charleroi, Ryanair n’a pas répondu mardi.

Les avions 737 MAX du constructeur aéronautique américain Boeing sont cloués au sol dans le monde entier depuis mars, après deux accidents mortels survenus en quelques mois. On ne sait pas encore quand ils seront autorisés à voler à nouveau.

Ryanair avait passé une importante commande de 737 MAX et devait en recevoir une soixantaine d’ici l’été. Les déboires de Boeing chamboulent donc considérablement les plans de la compagnie aérienne irlandaise.