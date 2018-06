Ryanair: une réunion à Dublin avec la CNE tourne "au fiasco"

Une réunion prévue entre la direction de Ryanair et la CNE/LBC n'a rien donné ce mardi à Dublin. "Nous voulions discuter du personnel de Ryanair et des deux sous-traitants Crewlink et Worforce globalement, mais la direction voulait de son côté discuter des trois sociétés séparément. Nous ne voulions pas scinder les discussions sur les trois sociétés et il n'y a donc pas eu de réunion", a souligné Yves Lambot de la CNE.

Reconnaissance des législations nationales

Fin avril, la CNE-LBC et cinq autres syndicats européens lançaient un ultimatum afin que la compagnie aérienne à bas coûts accepte de reconnaître les législations locales. "Les revendications portaient sur cinq points dont la reconnaissance des législations nationales. Le traitement sur un même pied d'égalité du personnel engagé via trois sociétés Ryanair, Crewlink et Worfoce au statut irlandais fait aussi partie des revendications", explique M. Lambot. C'est à la suite de cet ultimatum que Ryanair avait ensuite invité les syndicats à venir en discuter au siège de Dublin.

La rencontre mardi n'a rien donné puisque la réunion n'a pas pu être organisée. La CNE/LBC se réunira début juillet avec ces partenaires européens afin de mettre en œuvre un plan d'actions. Aucune action de grève n'a été annoncée pour les vacances d'été.