Ryanair s'offre une filiale à Malte grâce au rachat de Malta Air

La compagnie aérienne à bas coûts Ryanair lance une filiale maltaise. L'entreprise irlandaise reprend en effet les activités de la société débutante Malta Air, annonce-t-elle mardi. Une entité à ne toutefois pas confondre avec Air Malta, la compagnie nationale maltaise.

Ryanair transférera six Boeing, déjà basés sur l'île méditerranéenne, et 200 employés à Malta Air. L'entreprise irlandaise souhaite ensuite élargir la flotte à dix appareils dans les trois ans. D'ici l'été 2020, ces avions devraient voler sous leurs nouvelles couleurs maltaises.

Cette mesure stratégique permettra à Ryanair de renforcer sa présence à Malte et d'accéder à des marchés non-européens, comme l'Afrique du Nord, depuis là-bas.

La compagnie à bas coûts placera en outre des aéronefs basés en France, en Italie et en Allemagne sous licence maltaise. Les équipages concernés seront ainsi imposés dans ces différents pays et non plus en Irlande. D'après le patron de Ryanair Michael O'Leary, plus de 50 avions seront ainsi enregistrés sur l'île dans les années à venir.

Accord

Selon les médias locaux, le Premier ministre maltais Joseph Muscat est confiant qu'Air Malta et Malta Air ne se mettront pas des bâtons dans les roues l'une de l'autre. Il est même convaincu que les deux entreprises peuvent se renforcer mutuellement sur certains marchés, a-t-il laissé entendre à The Malta Independent.

Ryanair souhaite finaliser l'accord, dont on ne connait pas les détails financiers, à la fin du mois de juin. L'entreprise irlandaise possède déjà deux autres filiales: Buzz en Pologne et Lauda en Autriche.