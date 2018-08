Ryanair: quatrième jour de grève des pilotes irlandais

La compagnie aérienne à bas coûts Ryanair fait face vendredi à un quatrième jour de grève de ses pilotes irlandais, qui sera suivi d'un cinquième la semaine prochaine, signe d'un conflit social toujours vif. Le groupe a annulé 20 vols sur les 300 prévus, soit 7% du total, affectant ainsi 3.500 passagers, à qui la compagnie a proposé une solution de rechange.

Les pilotes irlandais, qui ont déjà mené trois jours de grève en juillet, réclament de meilleures conditions de travail mais le conflit s'est envenimé depuis que Ryanair a annoncé la semaine dernière vouloir transférer des avions de Dublin vers la Pologne, ce qui pourrait coûter leurs emplois à 300 personnes, dont 100 pilotes.

Les pilotes allemands et néerlandais rejoindraient le mouvement

Avec ce cinquième jour de grève, annoncé ce jeudi dans la soirée, les pilotes alimentent un mouvement plus vaste en Europe. Les pilotes belges et suédois de Ryanair seront en grève et ceux en Allemagne et aux Pays-Bas envisagent de rejoindre l'action.

Le malaise au sein du groupe a éclaté au grand jour à la suite d'un problème de planning de pilotes en septembre 2017, qui a entraîné un grave conflit social et des annulations portant au total sur 20000 vols dans les mois qui ont suivi.

Négociations avec les syndicats

Cette crise a poussé Ryanair à négocier un virage à 180 degrés en entamant des négociations avec des syndicats dans plusieurs pays, alors que la compagnie avait toujours refusé de les reconnaître.

En raison de la crise et des annulations de vols, le directeur général du groupe Michael O'Leary a renoncé à son bonus au titre de 2018, qui aurait pu atteindre un million d'euros.