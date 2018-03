Ryanair prend une participation dans la nouvelle compagnie autrichienne Laudamotion

Ryanair souhaite acquérir une participation dans la nouvelle compagnie aérienne autrichienne Laudamotion, que vient de créer l'ancien pilote de Formule 1 Niki Lauda, annonce mardi la compagnie à bas coûts. L'opération devrait permettre à la nouvelle entreprise de lancer ses activités et à la société irlandaise de développer davantage les siennes en Allemagne et en Autriche.

Laudamotion a succédé à Niki, une filiale d'Air Berlin, compagnie qui avait été déclarée en faillite l'an dernier et dont la majorité des actifs ont été repris par Lufthansa. L'Autrichien Niki Lauda avait finalement été autorisé à reprendre l'entreprise qu'il avait créée. Elle desservira prochainement des destinations loisirs méditerranéennes au départ de l'Allemagne, de l'Autriche et de la Suisse avec des Airbus A320.

Bonne nouvelle pour les clients

D'après l'accord entre les deux parties, Ryanair prendra une participation initiale de 24,9% dans la nouvelle entreprise. Celle-ci passera à 75% "le plus rapidement possible" après l'accord des autorités européennes de la concurrence.

L'opération représentera un coût inférieur à 50 millions d'euros pour la compagnie low-cost irlandaise, qui investira cependant 50 autres millions pour les coûts de démarrage et d'exploitation durant la première année d'existence de Laudamotion.

"Ce partenariat est une bonne nouvelle pour les clients et visiteurs autrichiens et allemands qui peuvent maintenant espérer une concurrence réelle, plus de choix et des tarifs plus bas", se réjouit Michael O'Leary, le CEO de Ryanair.