Ryanair offrira un contrat au personnel de cabine intérimaire, "une grande victoire" selon les syndicats

Ryanair va offrir un contrat au personnel de cabine employé en Belgique par Crewlink, un des sous-traitants de la compagnie aérienne irlandaise à bas coûts, annonce lundi la CNE/LBC-NVK. Cela concerne 50% des stewards et hôtesses employés dans le pays, soit 350 personnes. L'agence intérimaire arrêtera dès lors ses activités belges, une première dans le secteur en Europe, selon le syndicat chrétien. "C'est une grande victoire pour le personnel", souligne-t-il. Ce point, qui faisait partie des principales exigences des syndicats, avait notamment mené aux grèves organisées l'été dernier.

Les travailleurs concernés se verront proposer de signer un contrat chez Ryanair-même entre le 1er avril et le 1er mai.

L'agence intérimaire Crewlink travaillait avec d'encore moins bons contrats que ceux de Ryanair, rappelle le syndicat chrétien. Une partie du personnel basé à Bruxelles s'était ainsi vu imposer un contrat zéro heure. Cela signifie que ces personnes ne disposaient pas d'un nombre minimum d'heures prestées garanties et n'avaient donc aucune sécurité financière minimale. "Des contrats illégaux en Belgique", souligne la CNE. L'incertitude disparaîtra désormais, se félicite-t-elle.

Depuis le 31 janvier dernier, les pilotes et le personnel de cabine directement employés par l'entreprise bénéficiaient déjà de l'application du droit belge. Grâce à cet accord, ce sera l'ensemble du personnel belge de Ryanair qui tombera sous cette législation dès le 1er avril. Chaque travailleur aura alors droit à un congé payé, de maladie ou de maternité, et à un salaire minimum, illustre le syndicat, qui se félicite de la sécurité financière qui accompagne cette décision.

Les négociations continuent

Les négociations avec la compagnie vont à présent aborder les conditions salariales et de travail. La CNE espère pouvoir conclure une convention collective de travail sur ces points durant le mois prochain, avant de la présenter à sa base en avril.

Les deux principales exigences qui avaient débouché sur les grèves de l'été dernier sont désormais satisfaites. Les travailleurs et leurs représentants voulaient en effet l'application du droit belge pour l'ensemble du personnel et la fin de la discrimination entre le personnel employé par la compagnie et celui de Crewlink. Cette dernière agence cessera ses activités en Belgique. Une première dans le secteur en Europe, se félicite la CNE.

"On sent une volonté de changer les choses", note Yves Lambot, secrétaire permanent. "Les dispositions que semble prendre Ryanair vont vers un mieux pour les travailleurs." Il écarte dès lors pour le moment toute menace de nouvelles grèves en Belgique.