Ryanair: la grève du personnel de cabine annulée ce mardi en Espagne

La grève du personnel de cabine Ryanair en Espagne, annoncée pour ce mardi, a finalement été annulée. Les deux syndicats qui avaient appelé à des arrêts de travail, USO et Sitcpla, veulent négocier plus avant, ont-ils fait savoir.

Les représentants syndicaux et de la compagnie aérienne irlandaise vont discuter des conditions de travail et salariales pendant la journée. Les appels à la grève des 10 et 13 janvier sont maintenus pour le moment.

L'Espagne est le troisième plus gros marché de Ryanair qui y a installé 13 de ses 89 bases.