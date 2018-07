Ryanair: la fin d'un modèle?

Ce mercredi 25 et ce jeudi 26 juillet, la compagnie low cost Ryanair va connaître une action syndicale sans précédent. Une grève européenne de deux jours, suivie par le personnel de cabine belge, portugais et espagnol. Les travailleurs italiens se joignent également à la grève le 25 juillet. Chez nous, de 50% à 70% des vols seront annulés. Cette situation pose question : la stratégie de Michael O’Leary, le patron de Ryanair, montre-t-elle ses limites ? Assiste-t-on à la fin du modèle qui a bouleversé nos habitudes de voyages ?

Sur le papier, un bilan positif

Quand on consulte les derniers chiffres de la compagnie irlandaise, la stratégie de Ryanair semble toujours porter ses fruits. Pour son exercice annuel 2017-2018, Ryanair a transporté 130 millions de passagers. Elle a dégagé plus d’un milliard de bénéfice net et plus de 7 milliards de chiffre d’affaires. Le tout, avec des avions remplis à 95%.

Et pourtant, l’image de la compagnie a été sérieusement entachée ces derniers mois. Annulations de vols à la dernière minute, grèves, dénonciations des conditions de travail… Le ciel s’assombrit pour Ryanair. Et les syndicats se montrent de plus en plus insistants. Didier Lebbe, permanent CNE : "C’est la première fois qu’ils sont confrontés à des grèves d’une telle ampleur. Je sais que ça pression monte, que le ras-le-bol monte de plus en plus. Je crois qu’il y a un an on aurait pas pu faire une action comme celle-ci". La revendication du personnel est claire : les travailleurs veulent être soumis à leur législation nationale, et non la législation irlandaise.

"Toute compagnie est amenée à changer"

Ce n’est pas le seul défi auquel Ryanair doit faire face. Le prix du kérosène est en hausse, et les charges salariales augmentent. Les salaires des pilotes ont été revus à la hausse après les tensions sociales de l’année dernière, qui ont mené à l’annulation de 20.000 vols. Et vu la grogne du personnel de cabine, une hausse de charge salariale les concernant n’est pas à écarter. Sans compter que le paysage du low cost s’est élargi depuis la naissance de Ryanair : la concurrence s’accentue de plus en plus.

En clair, les prochains bilans de la compagnie risquent d’être moins flamboyants que celui de l’année écoulée. Et les effets se ressentent déjà : ce lundi, Ryanair a publié un bénéfice net en repli de 22% au cours du premier trimestre. Selon Bart Jourquin, professeur en économie des transports à l’UCL, le changement est inévitable : "C’est peut-être une sorte de fin de rêve. La stratégie de Ryanair a trouvé sa place dans le paysage des grands transporteurs. Mais je pense que toute compagnie est amenée à changer parce que le contexte bouge, parce que ses concurrents bougent, et une compagnie qui reste sur ses acquis est vouée à l’échec. Donc je pense que le patron a suffisamment d’imagination pour tenir la barre encore un moment."

La fin d’un modèle ?

La stratégie actuelle de Ryanair touche-t-elle à sa fin ? Oui, selon le permanent CNE Didier Lebbe : "Je crois qu’ils vont devoir changer, je crois que c’est l’ensemble du secteur aérien qui a intérêt à ce que Ryanair arrête ces pratiques-là. Ryanair ne peut pas servir de référence pour l’ensemble des compagnies aériennes. (…) Moi j’ai peur que les autres compagnies s’inspirent de Ryanair et utilisent les mêmes pratiques."

Nous avons posé cette même question à Ryanair, mais la compagnie a refusé d’y répondre.