Ryanair: grève du personnel de cabine des 25 et 26 juillet maintenue et 300 vols annulés

La grève du personnel belge de cabine de la compagnie aérienne low-cost Ryanair est confirmée les 25 et 26 juillet prochains. En prévision, la compagnie irlandaise annulera jusqu'à 300 vols, dont 50 des 160 vols en direction et en provenance de la Belgique, soit 30% du trafic belge via Ryanair. Des discussions ont eu lieu mercredi au sein de la commission paritaire mais elles n'ont pas abouti à des progrès substantiels, indique mercredi le syndicat chrétien LBC-NVK à l'agence Belga.

"Nous considérons cette réunion comme une victoire car Ryanair s'est présenté officiellement pour la première fois", ajoute le syndicaliste Hans Elsen. "En raison de la pression de la grève, nous pensons qu'ils prennent désormais au sérieux les partenaires sociaux belges."

La grève de la semaine prochaine est néanmoins maintenue car aucun progrès n'a été enregistré lors de cette rencontre, poursuit Hans Elsen. "Ryanair veut uniquement parler des personnes qui ont un contrat Ryanair et pas des sous-traitants de leur propre entreprise. L'une des conditions de base pour entamer des négociations est que nous puissions inclure tout le personnel dans les discussions."

La réunion s'est terminée vers midi et une nouvelle rencontre aura lieu en septembre.

Les syndicats de quatre pays européens, notamment la Belgique, ont annoncé des actions de grève coordonnées pour réclamer de meilleures conditions de travail. Les 25 et 26 juillet, les stewards de Ryanair débraieront ainsi en Belgique, au Portugal et en Espagne. L'Italie y participera seulement le 25 juillet.

Les organisations syndicales demandent notamment à la compagnie de respecter les législations nationales sur le travail et d'offrir les mêmes conditions à tous les membres du personnel de cabine.