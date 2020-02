Ryanair et passagers musulmans: Michael O'Leary présente ses excuses "pour toute offense causée à un groupe"

Michael O’Leary, le patron de Ryanair, fait marche arrière et présente ses excuses. Dans une interview au quotidien britannique The Times, samedi, celui-ci expliquait que les terroristes "sont généralement des hommes de confession musulmane", sous-entendant que des contrôles renforcés devaient être menés. Depuis cette publication, des appels au boycott de la compagnie aérienne low-cost ont été lancés, via les réseaux sociaux. Des responsables de la communauté musulmane en Grande-Bretagne avaient qualifié les propos du controversé patron d'"islamophobes".

Aucun appel à des contrôles supplémentaires

"Les titres des journaux d’aujourd’hui sont tout simplement inexacts", réagit ce dimanche la compagnie dans un communiqué suggérant une mauvaise interprétation journalistique. "Aucun appel à des contrôles supplémentaires sur un groupe ou des personnes n’a été lancé. Michael demandait seulement des contrôles de sécurité plus efficaces dans les aéroports, qui permettraient de supprimer une grande partie des files d’attente inutiles dans les aéroports aujourd’hui pour tous les passagers. Il s’excuse sincèrement pour toute offense causée à un groupe par les gros titres inexacts."

Dans l’interview au Times, dont le titre était "Le patron de Ryanair Michael O’Leary veut des contrôles renforcés pour les hommes musulmans", le chef d’entreprise de 58 ans déclarait que les contrôles aux aéroports devraient être moins contraignants pour les familles parce qu’il n’y avait "pratiquement" aucune chance qu’il y ait des terroristes parmi elles. Évoquant les terroristes qui "sont généralement des hommes de confession musulmane", il a ajouté : "On ne peut pas dire certaines choses, parce que c’est du racisme, mais ce sont généralement des hommes de confession musulmane. Si c’est de là que vient la menace, traitez-la."

Appels au boycott

En Belgique, des appels au boycott ont été relancés ce dimanche. Il faut savoir que depuis les aéroports de Zaventem et de Charleroi, Ryanair dessert plusieurs villes au Maroc, par exemple (Tanger, Fes, Agadir, Marrakech…). Classe politique bruxelloise d’origine marocaine mais également Collectif belge contre l’islamophobie ont réagi.