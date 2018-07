Ryanair: dans un mail adressé à ses clients, la direction parle d'une grève "inutile"

Ceux qui comptaient voler avec la compagnie Ryanair les 25 et 26 juillet prochains devront trouver une autre solution pour voyager. La grève du personnel belge de cabine de la compagnie aérienne low-cost est confirmée pour ces deux dates. Résultat : jusqu'à 300 vols annulés, dont 50 des 160 vols en direction et en provenance de la Belgique, soit 30% du trafic belge via Ryanair

La compagnie a averti, par mail, les clients concernés par la grève. Un mail qui commence par ces mots : "Nous regrettons sincèrement de vous informer que votre vol (...) a été annulé en raison d'une grève inutile de notre équipage de cabine."

La direction insiste quelques lignes plus loin : "Nous n’avons ménagé aucun effort ces derniers jours pour éviter cette grève et les perturbations qu'elle provoquera, y compris nos nombreuses invitations au syndicat des membres d'équipage de cabine de nous rencontrer pour résoudre leurs problèmes."

Les syndicats de quatre pays européens, notamment la Belgique, ont annoncé des actions de grève coordonnées pour réclamer de meilleures conditions de travail. Les 25 et 26 juillet, les stewards de Ryanair débraieront ainsi en Belgique, au Portugal et en Espagne. L'Italie y participera seulement le 25 juillet.

Les clients concernés ont désormais trois options :