Ryanair annonce l'annulation de 190 vols en raison de la grève de vendredi

La compagnie aérienne à bas coûts Ryanair a annoncé, mardi, en raison de la grève du personnel de cabine et de pilotes de plusieurs pays européens prévue vendredi, l'annulation de 190 vols.

La grève du 28 septembre est une initiative du personnel de cabine de cinq pays européens: la Belgique, l'Italie, les Pays-Bas, l'Espagne et le Portugal. La semaine passée, les pilotes opérant en Belgique ont aussi lancé un appel à la grève. Ils ont été rejoints mardi par leurs collègues néerlandais.

Les 190 vols représenteraient 8% du total des vols prévus le 28 septembre, selon Ryanair.

Environ 30.000 passagers (sur 450.000) sont concernés par ces annulations. On ne sait pas encore combien de passagers seront touchés en Belgique. Tous ces passagers concernés par les annulations ont été prévenus par e-mails ou SMS ce mardi matin, indique la compagnie.

Communiqué de la compagnie low cost

"Ryanair s'excuse auprès des 30.000 clients (sur 450.000) qui devraient être affectés par ces perturbations injustifiées vendredi 28 septembre", a expliqué dans un communiqué l'entreprise irlandaise qui a rejeté la responsabilité de ces annulations sur "une infime minorité du personnel de cabine en Espagne, en Belgique, aux Pays-Bas, au Portugal, en Italie et en Allemagne".

"Ces grèves répétées et inutiles nuisent aux activités de Ryanair et à la confiance de nos clients", a déclaré Kenny Jacob, directeur marketing chez Ryanair. "Si l'on peut conclure des accords avec les syndicats en Irlande, au Royaume-Uni, en Allemagne et en Italie pourquoi certains syndicats en Belgique, Pays-Bas et Espagne ne font pas pareil ? ".

Indications de Test-Achats

Par ailleurs, les passagers qui seront touchés par ces annulations sont invités à se signaler auprès de Test-Achats pour faire respecter leur droit à l'indemnisation, avait indiqué l'organisation de défense des consommateurs le 14 septembre dernier.