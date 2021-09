Ryanair a transporté plus de 20 millions de passagers cet été

Ryanair a transporté 20,4 millions de passagers en Europe en juillet et août, a fait savoir jeudi la compagnie aérienne irlandaise active en Belgique depuis Zaventem et Charleroi.

En juillet, Ryanair avait accueilli 9,3 millions de voyageurs, plus du double par rapport au même mois l'an dernier. Et en août, ce chiffre est même monté à 11,1 millions de personnes contre 7 millions un an auparavant. La hausse globale est donc de 80% par rapport à l'été 2020.

La compagnie à bas coûts retrouve par ailleurs des taux d'occupation très honorables avec 82% en août et 80% en juillet.

Entreprise bénéficiaire

Au cours d'une conférence de presse tenue il y a quelques jours à Bruxelles, le patron de Ryanair, Michael O'Leary, avait indiqué que son entreprise était à nouveau bénéficiaire durant ces vacances d'été. Mais cela ne signifie pas que la crise est derrière nous, avait-il averti. Le nombre de voyageurs n'a par exemple pas encore retrouvé son niveau d'avant-crise. Ils étaient près de 15 millions à avoir choisi Ryanair pour se déplacer en Europe en août 2019. L'homme d'affaires ne déborde pas d'optimisme à l'approche de la saison hivernale.

"Nous allons essayer de retrouver les niveaux d'avant-crise, mais cela ne se fera que si nous proposons des billets à prix cassés. Je ne pense pas que nous allons gagner de l'argent là-dessus", avait-il ajouté.