Ryanair : 60% du programme de vols sera réalisé par la compagnie au mois d'août

Ryanair exécutera 60% de son programme de vols classique en août "après la reprise réussie de ses services à la fin du mois de juin", a fait savoir ce jeudi la compagnie à bas coûts. Celle-ci a transporté 4,4 millions de personnes en juillet en Europe.

"Alors que le ciel européen est de plus en plus fréquenté et que la confiance des voyageurs revient, Ryanair continuera à augmenter ses fréquences de vol tout au long du mois d’août, avec plus de 1600 lignes et plus de 11.000 vols hebdomadaires sur son réseau", précise la compagnie irlandaise.

Fin juillet, à l’occasion de la présentation de ses résultats trimestriels, la compagnie avait indiqué qu’elle ne comptait transporter que 60 millions de passagers sur l’ensemble de son exercice 2020-2021 (clos fin mars), soit une baisse de 60%.