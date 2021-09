Royaume-Uni : la croissance économique revue à la hausse au deuxième trimestre

La croissance du Royaume-Uni a été revue à la hausse pour le deuxième trimestre à 5,5% à cause d'une performance meilleure qu'initialement mesuré dans les arts et la santé, de dépenses également plus fortes qu'évalué auparavant et de changements comptables.

Une première évaluation avait établi la croissance pour la période à 4,8%, indique jeudi l'Office national des statistiques (ONS).

Le PIB se trouve désormais pour cette période à 3,3% sous son niveau de fin 2019, avant le choc de la pandémie, contre 4,4% pour la première estimation, ajoute l'ONS.

"L'activité a accéléré plus qu'estimé au deuxième trimestre, les dernières données montrant que les services de santé et les secteurs liés à l'art ont enregistré une meilleure performance qu'initialement évalué", commente Jonathan Athow, statisticien de l'ONS.