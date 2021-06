Rossel et DPG Media confirment le rachat de RTL Belgium

Le groupe de médias RTL a confirmé lundi la vente de sa filiale belge aux deux sociétés de médias belges DPG Media (VTM...) et Rossel (Le Soir...). La transaction, estimée à quelque 250 millions d'euros, devrait être bouclée au quatrième trimestre, a précisé dans un communiqué le groupe germano-luxembourgeois.

Le RTL Group était actionnaire majoritaire de RTL Belgium depuis 33 ans avant de détenir la totalité de la filiale belge depuis décembre 2020.

"DPG Media et le groupe Rossel sont des sociétés 'cross-media' solides qui parviendront à accélérer le développement numérique de RTL Belgium", a commenté Elmar Heggen, directeur opérationnel du RTL Group. Le groupe précise qu'il entend poursuivre sa coopération avec la filiale belge, notamment avec le fournisseur de services techniques BCE à Luxembourg et avec la plateforme technologique de streaming Bedrock.

►►► A lire aussi : Rachat de RTL : quel impact pour le paysage médiatique ?

Le patron de DPG Media (VTM, Het Laatste Nieuws, Qmusic, Dag Allemaal, De Morgen, Humo...), Christian Van Thillo, a lui rappelé que sa société, le groupe Rossel et RTL Belgium avaient déjà bien collaboré ces dernières années. "Le projet d'aujourd'hui est ambitieux et permettra à chaque média impliqué de renforcer sa transformation numérique. Nous pourrons aussi servir nos annonceurs mieux que jamais", a-t-il indiqué dans un communiqué.

Rossel et DPG, partenaires depuis de nombreuses années sur le marché publicitaire, seront actionnaires à 50% chacun de la filiale belge de RTL. "Le partenariat va permettre de développer une offre cohérente et plus efficace pour les clients nationaux des marchés publicitaires en télévision, radio et en numérique."

Les nouveaux actionnaires vont également investir dans une transformation numérique accélérée des chaînes radio et télé de RTL Belgium. "La vidéo en ligne, en formats court ou long, est un segment à croissance rapide qui offre beaucoup d'opportunités pour les entreprises de télévision. En radio également, des possibilités sont présentes avec le développement de la radio numérique et le podcast", explique DPG.

RTL Belgium comprend trois chaînes de télévision RTL-TVi, Club RTL et Plug RTL, et les radios Bel RTL, Radio Contact, et la radio numérique Mint. La filiale dispose aussi du site de streaming RTL Play et du site d'informations RTLInfo.be.