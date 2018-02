Rodania a accepté une offre d'Ice-Watch avant de se rétracter

Des discussions pour la vente de la marque Rodania à la marque belge Ice-Watch ont bien eu lieu et une offre a été acceptée avant d'être refusée, rapporte L'Echo jeudi. Une offre faite par Ice-Watch sur Rodania a bel et bien été acceptée il y a une dizaine de jours avant que, trois jours plus tard, Philip Cracco, le patron de Rodania, ne fasse marche arrière et refuse de valider l'offre en question "C'est une occasion belge manquée", nous a expliqué Jean-Pierre Lutgen, qui a confirmé que le deal était mort. "Nous allons travailler à d'autres collaborations avec d'autres partenaires", nous a-t-il expliqué, refusant d'entrer dans le détail des discussions menées avec le patron de Rodania.