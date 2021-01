Roche : homologation dans l’UE de l’antigrippal Xofluza, une première depuis près de 20 ans

Le groupe pharmaceutique suisse Roche a annoncé lundi l’homologation dans l’Union Européenne de l’antigrippal Xofluza, soulignant qu’il s’agit du premier nouveau traitement contre la grippe autorisé en Europe en près de 20 ans.

La Commission européenne a donné son feu vert à ce traitement pour les patients âgés de 12 et plus atteints d’une forme non compliquée de la grippe, a indiqué le groupe suisse dans un communiqué.

Déjà homologué aux Etats-Unis, ce traitement administré par voie orale en dose unique avait reçu en novembre un avis favorable du comité des médicaments à usage humain (CHMP), l’instance chargée d’examiner les médicaments qui peuvent être commercialisés dans l’Union Européenne.

Mis au point par le laboratoire japonais Shionogi, ce traitement est commercialisé en partenariat avec Roche. En 2016, Roche avait signé un accord avec le groupe japonais pour obtenir les droits sur cet antigrippal hors Japon et Taïwan afin de prendre la relève du Tamiflu, son antigrippal de référence après l’expiration de son brevet.