Rive Gauche décroche deux récompenses à l'International Council of Shopping Centers

Le centre commercial de Charleroi Rive Gauche a décroché deux récompenses à l'International Council of Shopping Centers (ICSC), annonce-t-il vendredi. Rive Gauche a été primé dans la catégorie "nouveaux centres commerciaux moyens" et a aussi reçu le prix de la "Régénération du centre-ville" pour son rôle dans la redynamisation de la ville basse de Charleroi.

L'ICSC décerne chaque année depuis 1977 des prix pour les centres commerciaux les plus importants et innovants d'Europe, veillant à ce que "l'industrie de l'immobilier commercial soit reconnue pour le rôle qu'elle joue dans le dynamisme social, civique et économique".

Rive Gauche compte 90 boutiques réparties sur plus de 40.000 m2.