Risque "plutôt faible" de pénurie d’électricité en Belgique cet hiver

Dans des conditions météorologiques normales, les gestionnaires européens de réseaux électriques ne prévoient pas de pénurie d’électricité en Europe cet hiver. Seule la France présente un risque accru en janvier et février, lorsque les températures sont très basses, selon le rapport annuel "Winter Outlook" d’Entso-E, l’association des opérateurs européens de réseaux à haute tension.

En Belgique, le risque est estimé comme étant "plutôt faible". Cependant, comme le marché belge de l’électricité est étroitement lié au marché français, il peut y avoir un impact si des problèmes surviennent là-bas.

Entso-E note que le marché belge de l’électricité sera caractérisé par une forte disponibilité de l’énergie nucléaire et des unités thermiques cet hiver. Les perspectives indiquent également qu’aucune interruption des éléments transfrontaliers n’est prévue. En outre, les prix élevés de l’électricité pourraient inciter l’industrie à utiliser moins d’énergie.

Ailleurs en Europe, les prix élevés de l’électricité et du gaz naturel pourraient également entraîner une baisse de la consommation et donc une diminution de la pression sur les réseaux à haute tension. La France et l’Irlande, qui disposent de centrales électriques vétustes, sont les plus exposées au risque de pénurie d’électricité.