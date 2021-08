Retard important sur la livraison des colis extra-européens à cause de la nouvelle TVA

Une nouvelle taxe qui cause beaucoup de tracas. Le 1er juillet dernier, les petits colis importés des pays hors Union Européenne ont été soumis aux frais de TVA et de traitement . Jusque-là, les sites étrangers hors Union Européenne étaient exonérés de taxe pour les produits de moins 22 euros de valeur. Les fraudeurs en profitaient alors pour sous-estimer leurs prix et ne pas payer de taxes. La majorité des sites étrangers se sont mis à jour sur les nouvelles réglementations et intègrent désormais la TVA dans leur prix. Cependant, certains sites ne l'ont pas encore fait. Dans ce cas, c'est le livreur qui doit percevoir la nouvelle TVA, ce qui fait du travail supplémentaire et des retards dans les livraisons.

"Bpost s’était préparé à ce changement et dans 80% des cas, ça se passe très bien", nous explique la porte-parole de bpost, Laura Cerrada-Crespo. "Bpost peut alors envoyer les informations à la douane et envoyer les frais de TVA et de traitement au consommateur. Il n’y a, de ce fait, pas de retard à accuser."

"Cependant, pour les 20% restants, on ne reçoit pas les informations nécessaires et on doit donc contacter l’expéditeur pour avoir les informations pour estimer la TVA."

Bpost est particulièrement touché par cette nouvelle taxe car l’entreprise détient 40 à 45% des parts de marché de la livraison de colis et de courrier express. Elle doit gérer la majorité des colis qui sont compliqués ou douteux. D'après Laura Cerrada-Crespo, " bpost recoit les colis qui arrivent de l'étranger par avion ou par train. Nous les réceptionnons et scannons l’étiquette de l’opérateur postal ou de l’expéditeur. Cette étiquette contient des données sur le contenu du colis." Si les informations ne sont pas fournies, le traitement sera alors plus long.

Un site existe pour pouvoir calculer la TVA et les taxes d’importation pour les site de vente en ligne, l’IOSS (Import One-Stop Shop). Ce site permet aux webshops d’envoyer leur colis en connaissance de cause pour qu'ils soient répartis dans les différents centres de redistribution. Mais si un petit webshop n’est pas inscrit sur le site et envoie des colis, c’est bpost qui les récupère et les traite. C’est pour cela que le retard est principalement attribué à bpost.

Malheureusement, rien ne peut être fait pour régler ce retard et les clients devront peut-être attendre jusqu’à trois semaines. Selon Laura Cerrada-Crespo, "le processus de travail est manuel et n’est pas automatisé ce qui demande un traitement un peu plus long."