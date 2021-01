Retard de vaccins et Europe : Bruxelles hausse le ton contre AstraZeneca

La Commission a signé un contrat pour précommander jusqu'à 400 millions de doses du vaccin AstraZeneca/Oxford, qui présente l'avantage d'être moins cher à produire que ses rivaux , tout étant plus facile à stocker et transporter.

"Elle a affirmé très clairement qu'elle attend qu'AstraZeneca honore les contrats et conditions prévus dans l'accord de précommande", a indiqué un porte-parole de la Commission. "Des problèmes de production peuvent apparaître, mais nous attendons de l'entreprise qu'elle trouve des solutions".

De quoi alarmer les pays de l'UE, déjà à cran après des difficultés d'acheminement du vaccin Pfizer-BioNTech, et renforcer la pression sur la Commission européenne, qui a négocié les contrats de précommandes au nom des Vingt-Sept.

Bruxelles a haussé le ton lundi contre AstraZeneca, jugeant "inacceptables" les retards de livraison de son vaccin contre le Covid , et réclame désormais "la transparence" sur l'exportation hors de l'UE des doses qui y sont produites.

Lettre envoyée

Ce nouveau calendrier de livraison d'AstraZeneca n'est "pas acceptable", a fulminé lundi la commissaire européenne à la Santé, Stella Kyriakides, dans une brève déclaration diffusée en ligne.

"L'UE a préfinancé le développement du vaccin et sa production, et veut désormais un retour (sur son investissement). L'UE veut savoir combien de doses ont été produites par AstraZeneca jusqu'à présent, où exactement, si elles ont été livrées et à qui", a-t-elle martelé.

L'Union européenne prendra toute mesure requise pour protéger ses citoyens et ses droits

Le laboratoire était convoqué lundi à la mi-journée pour s'expliquer devant un comité réunissant représentants des Etats membres et de la Commission. Mais "les réponses de l'entreprise n'ont pas été satisfaisantes", a déploré Mme Kyriakides, annonçant la tenue lundi soir d'une nouvelle réunion.

La commissaire avait envoyé dès dimanche au groupe une lettre où elle rappelait que l'augmentation des capacités de production parallèlement aux essais cliniques était "l'un des principes importants du contrat".

L'UE "prendra toute mesure requise pour protéger ses citoyens et ses droits", a-t-elle prévenu lundi. Pour autant, la Commission n'évoque pas pour le moment d'éventuelles suites judiciaires en cas de non-respect du contrat.

"Je ne pense pas que ce soit le moment de s'aventurer dans des discussions légales. A ce stade, ce qui est le plus important, c'est de discuter (...) pour voir comment les livraisons prévues dans le contrat peuvent avoir lieu", a indiqué un porte-parole de l'institution.