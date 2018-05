Résultats 2017 de la Sabam: les "auteurs reçoivent davantage d'argent"

En 2017, la Sabam, la Société Belge des Auteurs, Compositeurs et Editeurs, a réparti plus de 117,5 millions d'euros en droits d'auteur à des auteurs, réalisateurs, scénaristes, compositeurs, créateurs de théâtre, éditeurs, etc. Ce qui représente 11 millions d'euros de plus que l'année précédente, indique lundi la société en présentant ses résultats 2017.

La Sabam a perçu plus de 163 millions d'euros en droits d'auteur pour l'utilisation de son répertoire (compositions musicales, œuvres audiovisuelles, textes de théâtre et photos). Il s'agit d'une progression de 5% par rapport à l'année précédente.

Le nombre d'auteurs et d'éditeurs recevant des droits est en croissance. Ils étaient 13.893 en 2017, soit une hausse de 6,7% par rapport à 2016.

La Sabam soutient également la culture en Belgique via son fonds culturel. Avec un budget de 1,2 million d'euros, Sabam For Culture a ainsi soutenu en 2017 plus de 400 initiatives, dont 132 événements, 167 bourses pour les créateurs, 51 prix, 19 awards et 23 sessions live avec des artistes belges.