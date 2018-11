Restructuration Mestdagh: syndicats et directions s'accordent sur des points connexes

Les syndicats et la direction du groupe Mestdagh se sont rencontrés mercredi pour aborder des aspects non encore évoqués de la future restructuration. Selon la CNE, les syndicats sont venus avec des remarques et des questions collectées notamment auprès des travailleurs.

"Lors d'une conciliation, on aborde les grands principes. Ce sont ceux de l'accord intervenu fin octobre avec la direction. Il reste par la suite une série d'aspects à aborder", a indiqué Evelyne Zabus, permanente CNE, pour préciser la portée de la rencontre de mercredi.

Selon la syndicaliste, la rencontre s'est tenue dans le prolongement de l'accord intervenu, sans remise en question des points de celui-ci. Une autre rencontre du même type est programmée mercredi prochain.

Fin octobre, syndicats et direction étaient parvenus à un accord global au sujet de la future restructuration.