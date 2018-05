Restructuration Mestdagh: syndicats et direction se reverront le 17 mai

Les syndicats et la direction du groupe Mestdagh se retrouveront pour un nouveau conseil d'entreprise extraordinaire dans le cadre de la loi Renault le 17 mai prochain, a indiqué mardi sur Bel RTL le directeur opérationnel Guillaume Beuscart. Il a rappelé sur les ondes l'intention privilégiée du groupe de favoriser au maximum les prépensions et les départs volontaires. "Nous jouerons sur tous les amortisseurs sociaux à notre disposition pour éviter les licenciements secs", a-t-il assuré.

"Je comprends l'émoi, la colère et l'inquiétude" du personnel et des syndicats à la suite de l'annonce faite lundi de la suppression de 450 emplois, a-t-il déclaré. "Mais il y a urgence, et nous prenons nos responsabilités."

Le chiffre d'affaires des magasins intégrés ne cesse de baisser depuis six ans, et cette baisse a connu une accélération en 2017. D'après le directeur - qui a pris ses fonctions en mars - les premiers chiffres de 2018 sont également alarmants.

A l'issue d'une réunion lundi, direction et syndicats ont fixé un premier calendrier de rencontres, de trois dates. Le premier rendez-vous est fixé au 17 mai. Il s'agira d'un nouveau conseil extraordinaire dans le cadre de la phase d'information de la loi Renault, précise Myriam Delmée, la vice-présidente du Setca, sur Twitter.