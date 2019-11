Restructuration dans les magasins Switch: une quarantaine d'emplois menacés

La chaîne de magasins Switch, plus important revendeur de produits Apple en Belgique, va fermer de six à sept magasins non rentables. Une quarantaine d'emplois sont dès lors menacés, écrit vendredi De Tijd sur son site internet.

Switch, qui dispose de 28 magasins à travers le pays, a annoncé une restructuration de son personnel vendredi matin. On ignore toutefois encore précisément quels magasins fermeront leurs portes. Ce qui se fera au plus tard d'ici le mois de février.

L'emploi de 33 personnes dans les commerces est dès lors menacé, de même que celui de huit autres au siège de l'entreprise à Anvers. La société a promis d'éviter tant que possible des licenciements secs.

La chaîne de magasins est en proie aux conséquences de la difficile reprise de son concurrent Easy-M et à la pression des boutiques en ligne. En août, la société avait demandé la protection contre ses créanciers.