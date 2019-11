Restructuration chez Proximus : une réunion du conseil d'administration cruciale pour la suite des négociations

Un conseil d’administration est prévu chez Proximus ce mercredi après-midi. Mais avant la tenue de ce CA, la direction et les syndicats vont se prononcer en commission paritaire sur un plan de restructuration, annoncé en janvier et négocié depuis le mois de septembre.

Il y a quelques jours, la CGSP et la CSC Transcom ont affirmé rejeter la dernière mouture de ce plan. En cause, ils refusent tout licenciement sec. Or, "ce plan aboutit encore, in fine, à un grand nombre de licenciements. On parle encore de plusieurs centaines de licenciements", déclare Stéphane Daussaint. Au départ, les 1900 emplois étaient menacés. Après négociations, ce chiffre a été revu à la baisse. Dans la presse, on cite le montant de 250 licenciements secs. Le syndicat chrétien réclame également que l’on n’assouplisse pas les règles de licenciements au sein de l’entreprise.

Deux alternatives pour le Conseil d’administration

Et si la CSC et la CGSP confirment en commission paritaire leur rejet du plan actuel, la majorité des deux tiers indispensable ne serait pas atteinte. Ce sera alors au tour du Conseil d’administration d’acter cet échec et de faire un choix. "Soit le Conseil d’administration entend le message des travailleurs, et en arrive à la conclusion qu’il faut trouver d’autres solutions, soit le Conseil d’administration opterait pour une éventualité offerte par la loi de 1991 pour les entreprises publiques, leur permettant avec une majorité des 2/3 au Conseil d’administration de forcer le plan, malgré le refus au niveau de la concertation sociale. Dans tous les cas, ce serait une première dans une des trois entreprises publiques", précise Stéphane Daussaint.

Dans les prochains jours, des manifestations du personnel sont prévues au pied des tours du siège central de Proximus. D’autres perturbations sont également à prévoir, comme le déclare Stéphane Daussaint : "Des boutiques pourraient fermer dans les différentes provinces. Le personnel technique, autrement dit les techniciens, les installateurs, et les réparateurs seront probablement aussi au pied des tours", et d’ajouter que "c’est clair que si la direction ferme la porte à tout espoir de négociations ou d’amélioration des mesures qui encadrent la mise en place de ce plan, la situation risque de perdurer avec des perturbations qui se prolongeront dans la durée".

Quid du successeur de Dominique Leroy ?

La succession de Dominique Leroy pourrait être évoquée lors de ce même conseil d’administration. La directrice exécutive a quitté Proximus le 20 septembre, deux bons mois avant la fin de son mandat. Un nom semble tenir la corde, celui du Français Guillaume Boutin. Il s’agit de l’actuel responsable du marché des consommateurs chez Proximus. La question se pose alors de savoir si le futur successeur de Dominique Leroy héritera ou non de la négociation de ce plan de restructuration, conçu, début 2019 par Dominique Leroy et son équipe ?