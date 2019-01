Restructuration chez Proximus: "Un 4e opérateur, ce serait presque un milliard de perte pour le marché" selon Dominique Leroy

Les audiences de la commission Infrastructures battent leur plein en ce moment à la Chambre. Ce matin, les syndicats de Proximus étaient entendus par les députés. Tous ont dénoncé que ce soit le personnel qui paie les pots cassés alors que l'entreprise est tout à fait rentable et qu'elle dispose des moyens pour investir dans sa transition numérique. Côté politique, le député N-VA Peter De Rover a critiqué Charles Michel et demandé la vente de la participation publique. Dominique Leroy a elle évoqué un contexte général de forte concurrence et le besoin d'investissements. Proximus a annoncé le 10 janvier dernier un "plan de transformation" à trois ans passant par une suppression de 1.900 emplois et l'engagement, en parallèle, de 1.250 personnes. L'opérateur a notamment justifié cette décision par une demande croissante de ses clients pour de nouveaux services digitaux et de nouveaux types de connectivité, comme l'internet des objets.

Stephane Daussaint (CSC), Ben Cosemans (CSC), Jean-Claude Philippon (SLFP) et Laurent Malengreau (CGSP) - © LAURIE DIEFFEMBACQ - BELGA "Manque de vision claire et de stratégie" Devant les députés, la CGSP a déploré ne pas voir de transformation dans la réalité et résumé ce plan à un plan d'économies de 240 millions d'euros. "A côté des 1.900 départs forcés, il y en a plus de 900 autres naturels. Ce sont donc de 2.800 à 3.000 personnes qui ne seront pas ou à peine remplacées", constate Bart Neyens président du secteur télécom au sein de l'aile flamande du syndicat socialiste. Selon lui, le management de Proximus manque d'une vision claire et de stratégie et le plan annoncé est "une fuite vers le bas". Une position qu'a rejointe la CSC, d'après qui l'entreprise se lance trop tard dans la transformation numérique en cours. "Nous ne pouvons pas accepter que cela soit payé par le personnel et que le licenciement collectif soit avancé comme seule solution" par la direction, lance Ben Coremans. Appel au pouvoir politique Enfin, pour Jean-Claude Philippon, de la CGSLB, "on a plus affaire à un plan financier qu'industriel, dont on a pourtant besoin". Le budget formation chez Proximus est "largement insuffisant" à ses yeux. Or l'entreprise cotée en Bourse dispose de 15 millions d'actions en mains propres, soit 350 millions d'euros, calcule le représentant du syndicat libéral. "Si le plan de transformation est nécessaire, tout comme la formation et le virage numérique en cours, ce n'est pas au personnel de payer", affirme-t-il. Proximus n'est pas en difficultés. "Elle verse 500 millions d'euros de dividendes en moyenne chaque année", pointe également Jean-Claude Philippon. Lui comme ses collègues en appellent dès lors au pouvoir politique pour "résoudre le problème".

Peter De Decker, député N-VA à la Chambre - © LIEVEN VAN ASSCHE - BELGA La N-VA pas tendre avec les syndicats... et Charles Michel Côté politique, le député N-VA Peter De Decker n'a pas ménagé les différents syndicats lors de l'audition. Pour ce député de Flandre-Orientale, la solution serait de vendre la participation publique. Une participation qui s'élève à 53% du capital actuellement. Enfin, tout en s'adressant aux syndicats, le député a affirmé que l'arrivée d'un quatrième acteur sur le marché des télécommunications en Belgique ne serait pas problématique. Selon le député N-VA, une plus grande concurrence sur ce marché permettrait de créer de l'emploi. Mais ce dernier argument a été rejeté par les syndicats qui se basent notamment sur les chiffres d'un rapport d'Agoria. Autre point qu'il a tenu à souligner, c'est la gestion de cette crise par le premier ministre Charles Michel. Pour Peter De Decker, la décision de Charles Michel de convoquer la CEO de Proximus après l'annonce du plan de transformation était "en dessous de tout". Autre parti flamand, autre discours: le député CD&V Veli Yuksel a lui remis en question le très grand nombre de directeur au sein de la maison Proximus. Selon lui, "si le géant belge des télécommunications compte mettre près de 2.000 personnes dehors, doit-il garder autant de directeurs en place ?". Selon Veli Yuksel, Proximus compterait dans ses rangs "entre 110 et 120" directeurs.

Dominique Leroy et Stefaan De Clerck en commission Infrastructures à la Chambre - © LAURIE DIEFFEMBACQ - BELGA Un quatrième opérateur, "un milliard du marché qui partirait en fumée" Cette après-midi, c'était au tour de Stefaan De Clerck et Dominique Leroy d'être auditionné par la commission Infrastructures de la Chambre. Le premier, président du conseil d'administration, a évoqué la nécessité pour son conseil d'administration de rester prudent pour une entreprise qui est présente en bourse. Selon Stefaan De Clerck, tous les actionnaires - y compris l'actionnaire majoritaire - doivent être mis sur un même pied d'égalité. La CEO Dominique Leroy a elle évoqué un contexte général, celui d'un marché des télécommunication en pleine mutation, plus en plus concurrentiel et réglementé. La N°1 de Proximus a pris comme exemple l'évolution des frais de roaming qui ont permis d'alléger les coûts pour les consommateurs mais ont été une "perte importante" pour la société de télécommunication. Dominique Leroy a aussi souligné le besoin d'investissements alors que les prix n'ont pas augmenté autant que l'inflation. Enfin, dernier point important, la CEO a affirmé que ce plan de transformation n'était "pas la conséquence de l'arrivée possible d'un quatrième opérateur" comme le veut le ministre Alexander De Croo. Par ailleurs, Dominique Leroy met en garde: un quatrième opérateur, ce serait "un milliard du marché qui partirait en fumée".