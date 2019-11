Restructuration chez Proximus: plusieurs magasins fermés en Wallonie

Le personnel de Proximus en Région wallonne mène des actions jeudi pour contester la mise en oeuvre du "plan de transformation" de la direction, malgré son rejet par la CGSP et la CSC Transcom. Plusieurs magasins n'ont pas ouvert leurs portes et des bâtiments administratifs sont également fermés, indique Laurent Malengreau, secrétaire général de la CGSP Telecom.

Les bâtiments administratifs sont fermés notamment à Mons, Marcinelle, Namur, Liège et Libramont, détaille le syndicaliste. "Les actions et la fermeture des magasins concernent principalement la Wallonie, mais le bâtiment d'Anderlecht est aussi touché", ajoute Laurent Malengreau. "Il y a une bonne mobilisation."

En Flandre, les travailleurs privilégient des actions d'information tandis que le siège central à Bruxelles n'est pas bloqué.

Les syndicats rencontrent la direction ce jeudi matin à Bruxelles pour discuter du maintien du "plan de transformation".

La direction de l’opérateur a en effet décidé d’appliquer une partie de son plan de restructuration malgré le refus des deux principaux syndicats. Le reste du plan sera rouvert à la négociation sociale.

Pour Stefaan De Clerck, le président du conseil d’administration de Proximus, c’était déjà important d’avancer pour le personnel, pour dissiper une part de l’incertitude. "On démarre avec le déploiement essentiellement pour pouvoir informer les employés, parce qu’ils veulent une sécurité et ils veulent être informés, et c’est absolument nécessaire", déclare-t-il.

"Les éléments qui ne peuvent pas être décidés définitivement jusqu’à maintenant, puisqu’il n’y a pas de majorité, on les sort du plan, mais on demande absolument à partir de demain une nouvelle concertation. On espère donc, avec le conseil d’administration, qu’avec cette concertation il y ait un accord possible supplémentaire sur des points qui ont été avancés par les organisations syndicales ce matin. On a bien écouté et on espère donc que ces éléments qui ont été avancés par eux seront discutés à partir de [ce jeudi]", ajoute le président du CA de Proximus.