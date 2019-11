Restructuration chez Proximus: les actions syndicales vont se poursuivre ce jeudi

Les actions syndicales et les fermetures de boutiques Proximus devraient continuer ce jeudi. La direction de l’opérateur a décidé d’appliquer une partie de son plan de restructuration malgré le refus des deux principaux syndicats. Le reste du plan sera rouvert à la négociation sociale.

Pour Stefaan De Clerck, le président du conseil d’administration de Proximus, c’était déjà important d’avancer pour le personnel, pour dissiper une part de l’incertitude. "On démarre avec le déploiement essentiellement pour pouvoir informer les employés, parce qu’ils veulent une sécurité et ils veulent être informés, et c’est absolument nécessaire", déclare-t-il.

"Les éléments qui ne peuvent pas être décidés définitivement jusqu’à maintenant, puisqu’il n’y a pas de majorité, on les sort du plan, mais on demande absolument à partir de demain une nouvelle concertation. On espère donc, avec le conseil d’administration, qu’avec cette concertation il y ait un accord possible supplémentaire sur des points qui ont été avancés par les organisations syndicales ce matin. On a bien écouté et on espère donc que ces éléments qui ont été avancés par eux seront discutés à partir de [ce jeudi]", ajoute le président du CA de Proximus.

Les syndicats chrétiens et socialistes sont furieux. Ils dénoncent un passage en force. La discussion reprend dès ce matin. Une réunion direction et syndicats commence à 9 heures et il y en aura plusieurs dans les prochains jours.

