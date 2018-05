Restructuration chez Mestdagh: pas de fermeture de magasin, mais 450 suppressions d'emplois

La restructuration annoncée chez Mestdagh (Carrefour Market) a été confirmée ce lundi matin lors d'un conseil d'entreprise extraordinaire convoqué par la direction du groupe.

"450 pertes d'emploi sont envisagées", peut-on lire dans le communiqué publié par Mestdagh. Mais la direction a affirmé lors du conseil d'entreprise qu'elle mise sur des départs volontaires.

Une nouvelle organisation du travail sera également mise en place avec notamment une demande de polyvalence totale et la suppression du 1/4h payé. À l'avenir, les magasins devront également tous rester ouverts le dimanche matin. Par contre, aucune fermeture de magasin n'est annoncée. La direction du groupe ne prévoit pas non plus de franchiser certains magasins comme cela avait été craint. C'est en tout cas, ce qui est affirmé dans le communiqué :