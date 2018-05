Restructuration chez Mestdagh: Ecolo veut "une remise en question du modèle de la grande distribution"

Suite au conseil d'entreprise extraordinaire convoqué ce lundi au groupe Mestdagh — Carrefour Market, la direction a annoncé sa volonté de supprimer 450 postes, sur les 1700 que compte le groupe. Ces suppressions se baseront en majorité sur des départs volontaires, souhaite la direction.

Ecolo a vivement critiqué cette annonce dans un communiqué, appelant à "une remise en question du modèle de la grande distribution".

"Il faut constater et regretter que ce sont systématiquement les travailleurs qui sont les premières victimes des ajustements décidés dans le secteur de la distribution. Il faut maintenant tout mettre en œuvre pour limiter la casse sociale, en diminuant le nombre de licenciements et en accompagnant les travailleuses et les travailleurs qui quitteront l'entreprise. C'est la première des priorités ", explique Georges Gilkinet, député fédéral, dans ce communiqué.

Le parti écologiste en appelle au gouvernement Michel, plus précisément à une réflexion sur les aides octroyées aux entreprises, afin de "les conditionner davantage au maintien d'un emploi de qualité".

Le parti socialiste a lui annoncé son soutien total aux travailleurs sur son compte Twitter.