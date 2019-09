Restructuration chez KBC: 1400 emplois en péril

Le 16 mai 2019, KBC avait annoncé que le Comité de direction lancerait un exercice interne à l'échelle du groupe afin d'optimiser et de simplifier davantage le modèle de gouvernance au niveau du management (Top 40/Top 300) et les processus décisionnels. Aujourd'hui, KBC donne plus de détails sur la poursuite de cet exercice.

Concrètement, au cours des trois prochaines années, les changements se traduiront par une réduction des effectifs de 1400 collaborateurs de KBC en Belgique (siège social, fonctions support et réseau d’agences en Belgique), dont 300 fonctions seront assurées dans les centres de services partagés de KBC à Brno (République tchèque) et Varna (Bulgarie), et une résiliation des contrats avec 400 sous-traitants externes principalement dans des fonctions informatiques ou intérimaires.

Dans un communiqué, la direction de KBC précise que "ces changements seront implémentés à partir de septembre 2019 jusqu'à fin 2022. La réduction du nombre d'ETP sera entièrement compensée par des départs naturels (retraite, départ naturel, etc.), qui a dépassé 500 ETP par an ces dernières années. Par conséquent, aucun plan de licenciement collectif obligatoire ni plan de départ collectif n'est prévu ou requis."