Restructuration à Brussels Airlines: les travailleurs toujours inquiets, la direction se veut rassurante

Un conseil d’entreprise extraordinaire a lieu ce jeudi matin, à 8h30, chez Brussels Airlines. Les travailleurs espèrent des précisions sur le plan de restructuration prévu dans l’entreprise.

Cela fait des semaines qu’il y a de l’inquiétude chez Brussels Airlines… et beaucoup de flou. La direction a annoncé un plan d’économie en juin dernier, avec pour objectif une entreprise plus petite et plus rentable : au moins 8% de rentabilité, c’est l’exigence de la maison-mère Lufthansa. Pour le moment, Brussels Airlines est autour de 0%.

Pour y arriver y aura des suppressions d’emplois, mais uniquement des départs volontaires, insiste la direction ! Et ils seront étalés sur 3 ans… jusqu’en 2022. Les syndicats espèrent des réponses à toutes leurs questions : combien de départs ? Avec quelle indemnité ? Qu’est-ce qu’il se passe s’il n’y a pas assez de volontaires pour partir ? Est-ce qu'il y aura des licenciements secs ?

La direction nous a déjà dit que c’était bien trop tôt pour répondre. Il faut faire une étude approfondie de la situation, cela prendra des mois. Les inquiétudes ne seront donc vraisemblablement pas apaisées ce jeudi.