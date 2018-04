Reprise du marché des deux-roues motorisés au premier trimestre

Le marché des deux-roues motorisés a enregistré une reprise au cours du premier trimestre de cette année, avec une progression de 6%, indique jeudi la Fédération belge de l'automobile & du cycle (Febiac). Cette croissance est essentiellement concentrée dans les provinces touchées par les problèmes de mobilité les plus marqués, à Anvers et Bruxelles.

Au cours des trois premiers mois de l'année, 6.206 deux-roues motorisés ont été immatriculés, contre 5.855 en 2017. Le secteur a donc digéré l'introduction de la norme Euro4 et ses valeurs d'émissions plus strictes que toutes les motos neuves doivent satisfaire, analyse la Febiac.

"Les motos Euro3 pouvaient encore être immatriculées en 2016 et arriver sur le marché en 2017, ce qui a entraîné un glissement des immatriculations de 2017 vers 2016 et donc une baisse du nombre d'immatriculations l'an dernier. Cette distorsion dans les chiffres est donc de l'histoire ancienne et la croissance est de retour."

Les nouvelles immatriculations ont particulièrement progressé dans la province d'Anvers (+14,5% par rapport à 2017) et dans la Région de Bruxelles-Capitale (+8,4%). Cette évolution est certainement liée aux problèmes de mobilité car les motos et les scooters peuvent remonter les files si la vitesse des autres véhicules est inférieure à 50 km/h, ajoute la Febiac.

BMW occupe par ailleurs la première du classement des marques les plus vendues, devant Yamaha et Honda.