Représentante SETca: "L'annonce de la faillite de Thomas Cook n'est pas surprenante"

Les activités de Thomas Cook en Belgique restent opérationnelles pour le moment, a déclaré lundi une porte-parole du tour-opérateur. La maison mère Thomas Cook Group Plc n’a pas trouvé de solution à ses problèmes financiers et a dû déposer son bilan dans la nuit de dimanche à lundi. Une rencontre est prévue entre les syndicats et la direction de Thomas Cook Belgique à 9 heures lundi, a-t-on appris.

Thomas Cook Belgique regrette que sa maison mère, Thomas Cook Group Plc, n’a pas trouvé de solution aux problèmes financiers et a dû déposer son bilan dans la nuit de dimanche à lundi, après l’échec des pourparlers avec ses créanciers. Le ministre de l'Emploi et de l'Economie, Wouter Beke, recevra lundi la direction.

Thomas Cook Belgique, avec les marques Thomas Cook et Neckermann, emploie 600 personnes et 700.000 clients partent en vacances via ce tour-opérateur. L’organisation belge "étudie actuellement les options possibles pour limiter l’impact de la faillite de Thomas Cook Group Plc à ses clients et ses employés", a-t-elle fait part vers 4 heures du matin lundi dans un communiqué de presse.

La filiale belge tente de limiter les conséquences de la faillite du groupe, a précisé la porte-parole Leen Segers. Concrètement, le tour-opérateur reste opérationnel en Belgique pour le moment. "Deux vols sont partis ce matin et les magasins ouvriront lundi."

►►► À lire aussi : Le voyagiste britannique Thomas Cook fait faillite, opération de rapatriement massive

Certains représentants syndicaux se posent des questions à leur arrivée au conseil d'entreprise ce matin. "Nous espérons obtenir des réponses", a déclaré Katrien Degryse du SETCa. "L'annonce de cette faillite n'est pas surprenante, mais cela reste un choc pour le personnel." Thomas Cook a procédé à de nombreuses restructurations en Belgique ces dernières années, indique encore la syndicaliste. "Ils ont recours au "saucissonnage" depuis plus de dix ans, une restructuration après l'autre..."

Toutes les réservations annulées

Toutes les réservations de vols ou de vacances du voyagiste britannique ont été annulées, a annoncé l’autorité britannique pour l’aviation civile après l’échec des négociations dans la nuit. Il est estimé que 10.000 Belges doivent être rapatriés. "Nous comprenons que cette situation soulève beaucoup de questions pour nos clients et nous faisons tout notre possible pour y répondre au mieux", poursuit le communiqué.

Les vacanciers qui ont réservé leur séjour chez Thomas Cook ou Neckermann sont protégés par le Fonds de Garantie, et ils peuvent toujours contacter Thomas Cook Belgique via leurs bureaux, le contact centre ou par chat, précise le communiqué. En matière d’emploi, la filiale belge affirme être en contact avec les partenaires sociaux et mettre "tout en œuvre" pour guider ses collaborateurs "pendant ces temps difficiles".

Active dans le pays depuis quarante ans, Thomas Cook Belgique précise être "toujours rentable avec une croissance continue depuis 2016 dans les voyages à forfait grâce à un réseau retail rentable associé à des ventes en ligne fortes (plus de 30% des ventes)".